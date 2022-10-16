Эксперт констатировал нокаут украинской экономики

Экономист РАН Бажан заявил, что экономика Украины находится в состоянии нокаута

Заведующий Отделом экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан в беседе с РИА Новости констатировал, что экономика Украины находится в состоянии нокаута, почти клинической смерти, а предпосылок ее реанимировать пока нет.

Как отметил эксперт, в западной и центральной части Украины малые и некоторые средние предприятия еще продолжают работать, вывозится зерно из Одессы.

При этом Бажан указал на то, что снижение экономики Украины началось не вчера, а с тех пор, как «страна 30 лет назад обрела столь желанную самостийность», когда начала сворачивать хозяйственные связи с Россией. Он обратил внимание на то, что 24 процента украинского экспорта и более 30 процентов импорта было ориентировано в свое время на Россию, однако сейчас эти показатели «сократились чуть ли не до нуля».

Бажан также указал на инфляцию на Украине и подорожание товаров, продуктов и услуг. «По официальным данным, более 60 процентов населения Украины живет в настоящее время ниже черты бедности. Согласно прогнозам Всемирного банка, до конца года ВВП страны упадет почти на 40 процентов», — привел данные экономист.

Ранее советник президента Украины по экономическим вопросам Александр Роднянский заявил, что стране необходимо реформировать трудовое законодательство и усилить приватизацию компаний, чтобы восстановить свою экономику. Также Роднянский призвал отменить минимальный размер оплаты труда в тех отраслях, где он не увеличивает занятость.

В начале сентября министерство экономики Украины спрогнозировало в 2023 году уровень безработицы в стране в 28,2 процента, а среднюю зарплату на уровне чуть менее 500 долларов (18 508 гривен).