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13:32, 17 октября 2022Наука и техника

Найдены расщепляющие глютен бактерии

Microbiology Spectrum: обнаружены расщепляющие глютен бактерии

Фото: Bernd von Jutrczenka / Globallookpress.com

Команда международных специалистов из Университета Умео, Шведского университета сельскохозяйственных наук и Университета Константина нашла на глубине нескольких сотен метров в неизученных пещерах в Алжире бактерии, расщепляющие глютен. Результаты работы, опубликованные в журнале Microbiology Spectrum, могут быть полезны для людей, неспособных переваривать этот белок.

На данный момент известно, что как минимум 30 процентов всех земных микроорганизмов живут под поверхностью планеты — в условиях отсутствия солнечного света и растений. Изучение подземных существ полезно для понимания наличия жизни на других планетах, например на Марсе.

Найденные бактерии оказались очень похожими на группу Bacillus — широко исследуемую в астробиологии из-за повышенной способности к выживанию. Некоторые из обнаруженных видов могут вырабатывать противомикробные вещества, что приводит к расщеплению глютена, который вызывает у некоторых людей воспалительные реакции в кишечнике. Кроме того, эти бактерии способны жить в экстремальных условиях — например, в пищеварительной системе человека.

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В будущем исследователи хотят изучить, могут ли эти микроорганизмы быть полезны для биотехнологической промышленности.

В сентябре отечественные специалисты из Федерального исследовательского центра «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН выявили в сточных водах бактерию, трансформирующую сахар в водородное топливо.

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Елена Апазиди
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