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08:53, 17 октября 2022Среда обитания

Россиян предупредили о риске ипотечных каникул

Специалист Цыганов: при ипотечных каникулах есть риск увеличения ежемесячного платежа
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Риск кредитных каникул при выплате ипотеки состоит в том, что после окончания отсрочки из-за начисления процентов может увеличиться ежемесячный платеж. Об этом россиян предупредил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов, сообщает РИА Новости.

В подобном случае также может увеличиться срок выплаты по кредиту. По словам эксперта, оформляя отсрочку, заемщик получает ее только по ежемесячным платежам, однако проценты продолжают начисляться. В итоге они могут сформироваться в отдельный долг.

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Цыганов предупредил, что заемщики могут не справиться с дополнительной финансовой нагрузкой. В случае с частичной мобилизацией специалист рекомендовал продолжать вносить платежи в течение льготного периода — в меньшем размере, чем в договоре. Таким образом после окончания кредитных каникул будет начислено меньше процентов.

Ранее Центробанк заявил, что ипотека с субсидией от застройщиков по экстремально низким ставкам (до 0,01 процента годовых) несет риски для заемщиков, банков и всей финансовой системы. Регулятор пояснил, что околонулевые ставки достигаются за счет завышения цены квартиры на величину комиссии (до 20-30 процентов).

Нина Ташевская
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