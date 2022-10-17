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18:27, 17 октября 2022Спорт

Кокорин высказался о возможности вернуться в сборную России

Футболист Александр Кокорин заявил, что ему лучше не появляться в сборной России

Фото: Джузеппе Маффиа / РИА Новости

Российский нападающий Александр Кокорин в интервью на YouTube-канале Nobel высказался о возможности вернуться в сборную России.

«Если бы меня пригласил Валерий Георгиевич [Карпин], я мог бы с ним поговорить, но ради чего? Мне интереснее сейчас играть на моем новом месте, быть здоровым», — заявил он. Кокорин объяснил, что хочет много играть в официальных матчах. «Если я куда-то приезжаю, я хочу результаты от футбола, а не вот эти подпольные игры, поэтому всем будет лучше, чтобы я там не появлялся», — заключил футболист.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о шансах форварда вернуться в национальную сборную. «Я сейчас не буду оптимистом в части того, что Кокорин возрождается и еще поиграет в сборной», — заявил Колосков. Он отметил, что ничего не ждет от 31-летнего игрока.

31 августа стало известно, что Кокорин перешел из «Фиорентины» в «Арис» на правах аренды. Срок соглашения не называется. Нападающий вышел на поле в пяти матчах чемпионата Кипра и отметился двумя голами. В итальянской команде за полтора года футболист не совершил ни одного результативного действия.

Дарья Коршунова
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