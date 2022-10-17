Названо возможное наказание для причастных ко взрыву на Крымском мосту

Адвокат Карабанов заявил, что причастным ко взрыву на Крымском мосту грозит пожизненное

Причастным к взрыву на Крымском мосту может грозить пожизненное лишение свободы, считает московский адвокат, кандидат юридических наук Александр Карабанов. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

В Москве арестовали трех россиян, подозреваемых в причастности к взрыву на Крымском мосту. Об этом в понедельник, 17 октября, в своем Telegram-канале сообщают Московские суды общей юрисдикции.

По словам Карабанова, действия подозреваемых изначально квалифицированы по статье о террористическом акте. При этом очевидно наличие признака третьей части данной статьи: умышленное причинение смерти.

«Такие действия наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы до двух лет или пожизненным лишением свободы», — сказал правозащитник.

Он также напомнил, что 12 октября ФСБ установила, что организатором взрыва стал глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.

«Буданову также должны заочно предъявить обвинение и объявить в розыск. Данная статья по своему характеру и тяжести предусматривает передачу документов в Интерпол для организации международного розыска лица. Однако, учитывая политическую повестку, Интерпол, скорее всего, откажет в его международном розыске», — предупредил Карабанов.

16 октября сообщалось, что проживающий в Херсонской области сын фигуранта дела о теракте на Крымском мосту Романа Соломко Максим подтвердил задержание отца. Он отметил, что не верит в причастность отца к подрыву моста. Сложившуюся ситуацию, в которой оказался его отец, Максим назвал «подставой».