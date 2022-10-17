Компания Маска SpaceX отказалась от просьбы о финансировании Starlink Пентагоном

Маск заявил, что SpaceX отказалась просить Пентагон о финансировании Starlink на Украине

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что его компания SpaceX отказалась просить Пентагон о финансировании систем спутниковой связи Starlink на Украине. Об этом он написал в Twitter.

Таким образом Маск ответил на публикацию газеты Politico о том, что американское оборонное ведомство рассматривает возможность оплаты услуг Starlink.

«SpaceX уже отозвал запрос о финансировании», — сообщил глава компании.

Ранее Пентагон подтвердил, что изучает возможность выделения средств для обеспечения работы на Украине Starlink, принадлежащей миллиардеру и предпринимателю Илону Маску.

В ночь на 16 октября Маск заявил, что продолжит оплачивать услуги Starlink для Киева. «Черт с ним... Хотя Starlink по-прежнему теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов от налогоплательщиков, мы просто продолжим бесплатно финансировать правительство Украины», — написал он в своем Twitter.

14 октября SpaceX объявила, что прекращает финансировать обслуживание Starlink на Украине. Илон Маск призвал Пентагон взять финансирование услуг связи на себя. Общая сумма расходов до конца 2023 года составляет 520 миллионов долларов.

