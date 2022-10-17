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10:17, 17 октября 2022Наука и техника

Раскрыта дата выхода новой macOS

Bloomberg: Apple выпустит macOS в конце октября — вместе с выходом iPad Pro

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Apple запланировала выход новой операционной системы для компьютеров Mac в конце октября. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Согласно раскрытой информации колумниста агентства Марка Гурмана, американская компания выпустит macOS Ventura в последних числа октября — не раньше 24-го числа. Гурман уточнил, что Apple добавила поддержку ОС в 14-дюймовых и 16-дюймовых моделей MacBook Pro, выпуск которых ожидается в «ближайшем будущем». При этом выход новых Pro-моделей не ожидается в эту дату — совместно с релизом macOS.

Вместо этого IT-гигант выпустит новое поколения iPad Pro — и новой операционной системы iPadOS 16. Об этом журналист рассказывал в середине октября. Гурман подчеркнул, что Apple традиционно запускает новые компьютеры в ноябре. Так, первые компьютеры Mac на базе процессора M1 вышло в ноябре 2020 года.

Марк Гурман отметил, что iPad Pro будут работать на базе процессора M2, новые MacBook Pro — M2 Pro и M2 Max.

В заключение специалист объяснил, почему Apple не собирается организовывать отдельную презентацию для анонса iPad Pro и MacBook Pro. По словам автора, компания экономит «маркетинговые усилия» перед выходом гарнитуры смешанной реальности Reality Pro.

В конце сентября источники Bloomberg сообщили, что Apple отказалась проводить очередную осеннюю презентацию в 2022 году. Компания выпустит пресс-релизы для «избранного» числа журналистов и блогеров.

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Андрей Ставицкий
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