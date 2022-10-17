Росстат: объемы жилищного строительства снизились на 8 процентов в сентябре

В сентябре 2022 года в России недосчитались нового жилья — за месяц было построено 9,4 миллиона квадратных метров, что на 8 процентов меньше показателей аналогичного периода в 2021-м. Такие данные приводит Росстат в своем отчете.

По словам специалистов, объемы ввода снизились впервые с декабря 2021 года — тогда строительство жилья сократилось на 33 процента относительно того же месяца 2020-го (до 11,4 миллиона «квадратов»).

В январе 2022 года в России построили 10,3 миллиона «квадратов» жилья — в 1,8 раза больше, чем в январе 2021-го. В феврале ввели 10 миллионов квадратных метров (рост в 1,83 раза к февралю 2021-го), в марте — 8,9 миллиона квадратных метров (плюс 34,7 процента), в апреле — 8,3 миллиона квадратных метров (плюс 38,3 процента), в мае — 6,9 миллиона квадратных метров (плюс 38,3 процента), в июне — 8,1 миллиона квадратных метров (плюс 5,6 процента), в июле — 8 миллионов квадратных метров (плюс 8,2 процента), в августе — 9,07 миллиона квадратных метров (плюс 7,9 процента).

Так, с января по сентябрь 2022 года в России построили 79,1 миллиона квадратных метров жилья — это на 26,5 процента больше значений за аналогичный период 2021-го, следует из материалов Росстата.

Ранее аналитики ЦИАН назвали лидирующие по вводу нового жилья мегаполисы России. На первом месте оказался Омск — там с января 2022 года появилось в пять раз больше корпусов, где открыты продажи строящегося жилья — в начале октября насчитывается 20 таких объектов.

