Попытки киевской полиции сбить беспилотники над городом попали на видео

Украинская полиция попыталась сбить беспилотники в небе над Киевом и попала на видео

Украинская патрульная полиция попыталась самостоятельно сбить беспилотники в небе над Киевом. Соответствующее видео публикует ведомство в Telegram-канале.

На показанных кадрах несколько стражей порядка целятся и стреляют по воздушным целям. Затем слышен грохот взрыва, виден густой дым.

Ранее в Киеве, а также Киевской, Черниговской и Черкасской областях Украины снова была объявлена воздушная тревога. Мэр Киева Виталий Кличко призвал граждан не покидать укрытия.

Также 17 октября в Черниговской и Житомирской областях на севере Украины произошли взрывы. Подробности случившегося не приводилось.