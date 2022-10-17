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15:12, 17 октября 2022Бывший СССР

Попытки киевской полиции сбить беспилотники над городом попали на видео

Украинская полиция попыталась сбить беспилотники в небе над Киевом и попала на видео

Украинская патрульная полиция попыталась самостоятельно сбить беспилотники в небе над Киевом. Соответствующее видео публикует ведомство в Telegram-канале.

На показанных кадрах несколько стражей порядка целятся и стреляют по воздушным целям. Затем слышен грохот взрыва, виден густой дым.

Ранее в Киеве, а также Киевской, Черниговской и Черкасской областях Украины снова была объявлена воздушная тревога. Мэр Киева Виталий Кличко призвал граждан не покидать укрытия.

Также 17 октября в Черниговской и Житомирской областях на севере Украины произошли взрывы. Подробности случившегося не приводилось.

Алина Гончарова
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