Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:12, 17 октября 2022Россия

Стало известно о гибели еще одного мобилизованного россиянина в ходе СВО

В администрации Каменска-Уральского сообщили о гибели мобилизованного в ходе СВО

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В ходе специальной военной операции (СВО) на Украине погиб еще один мобилизованный россиянин — им оказался 40-летний десантник из Каменска-Уральска. Об этом стало известно е1.ru.

Прощание с мужчиной пройдет в центре города 18 октября. Его родственники рассказали, что он был мобилизован 28 сентября. У погибшего был боевой опыт, он прошел срочную службу и участвовал в первой чеченской кампании. «Мне позвонили из военкомата, сказали, что он погиб. Попросили оповестить всю семью», — вспоминает одна из родственниц россиянина, подчеркнув, что обстоятельства гибели пока неизвестны.

Председатель координационного совета ветеранов боевых действий города Владимир Давыдов сообщил, что для желающих проститься с погибшим будут организованы автобусы.

Материалы по теме:
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически» Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически»Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
28 сентября 2022
Повестка, отсрочка и неявка: что и как делать, если вручили повестку во время мобилизации?
Повестка, отсрочка и неявка:что и как делать, если вручили повестку во время мобилизации?
27 сентября 2022

В октябре из нескольких регионов России начали поступать сообщения о гибели призванных по мобилизации граждан в СВО. Так, 13 октября стало известно о гибели пятерых призывников из Челябинской области, а 14 октября было объявлено о гибели трех мужчин из Кежемского и Богучанского районов Красноярского края.

Президент России Владимир Путин в ответ на информацию о гибели мобилизованных заявил, что призванные в рамках частичной мобилизации граждане уже могли принимать участие в военных действиях, поскольку успели пройти предусмотренную подготовку.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Названо условие присоединения Сербии к санкциям против России
В России выявили 10 403 случая коронавируса
Сет Грин обвинил Билла Мюррея в физическом насилии в детстве
В США раскрыли шансы на победу в случае войны с КНР
Названы любимые завтраки Карла III
Стало известно о гибели еще одного мобилизованного россиянина в ходе СВО
В Госдуме раскритиковали идею лишить депутатов отсрочки от мобилизации
Бывшего замгубернатора Томской области задержали по делу о хищении
Стало известно о взрывах в Днепропетровской области
Россиянин получил срок за изнасилование трехлетней падчерицы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.