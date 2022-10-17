Стало известно о гибели еще одного мобилизованного россиянина в ходе СВО

В администрации Каменска-Уральского сообщили о гибели мобилизованного в ходе СВО

В ходе специальной военной операции (СВО) на Украине погиб еще один мобилизованный россиянин — им оказался 40-летний десантник из Каменска-Уральска. Об этом стало известно е1.ru.

Прощание с мужчиной пройдет в центре города 18 октября. Его родственники рассказали, что он был мобилизован 28 сентября. У погибшего был боевой опыт, он прошел срочную службу и участвовал в первой чеченской кампании. «Мне позвонили из военкомата, сказали, что он погиб. Попросили оповестить всю семью», — вспоминает одна из родственниц россиянина, подчеркнув, что обстоятельства гибели пока неизвестны.

Председатель координационного совета ветеранов боевых действий города Владимир Давыдов сообщил, что для желающих проститься с погибшим будут организованы автобусы.

В октябре из нескольких регионов России начали поступать сообщения о гибели призванных по мобилизации граждан в СВО. Так, 13 октября стало известно о гибели пятерых призывников из Челябинской области, а 14 октября было объявлено о гибели трех мужчин из Кежемского и Богучанского районов Красноярского края.

Президент России Владимир Путин в ответ на информацию о гибели мобилизованных заявил, что призванные в рамках частичной мобилизации граждане уже могли принимать участие в военных действиях, поскольку успели пройти предусмотренную подготовку.