В Одесской и Николаевской областях Украины вновь объявили воздушную тревогу

Власти Одесской и Николаевской областей Украины сообщили об объявлении воздушной тревоги

В Одесской и Николаевской областях Украины вновь объявили воздушную тревогу, об этом сообщили власти регионов: Одесский горсовет и глава Николаевской областной администрации Виталий Ким в Telegram-каналах.

Воздушная тревога по всей Николаевской области объявлена в 22:13 (время совпадает с московским).

Как передает украинский «24 канал», в Одесской области произошел взрыв. Также о звуках взрывов рассказали жители Очакова. В регионах работают системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее в Черниговской и Житомирской областях на севере Украины произошли взрывы. Днем 17 октября в Киеве, а также Киевской, Черниговской и Черкасской областях Украины снова была объявлена воздушная тревога. Мэр Киева Виталий Кличко призвал граждан не покидать укрытия.