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18:23, 18 октября 2022Россия

Два жилых дома пострадали при обстреле российского поселка со стороны Украины

Брянский губернатор Богомаз заявил об обстреле поселка Белая Березка со стороны Украины
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Александр Река / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали обстрел поселка Белая Березка Трубчевского района Брянской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, в результате атаки противника были повреждены два жилых дома. Предварительно, никто не пострадал. На месте работают МЧС и другие оперативные службы.

18 октября российская территория несколько раз подвергалась обстрелам со стороны Украины. Так, ВСУ атаковали по несколько населенных пунктов Курской области. Как сообщил губернатор Роман Старовойт, под обстрел попали села Гуево, Гончаровка, Гордеевка и Попово-Лежачи, а также поселок Теткино. В результате повреждены несколько строений и ранена местная жительница.

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Кроме того, противник нанес удар по железнодорожной станции в Белгородской области. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, пострадал один человек. Кроме того, временно приостанавливалось движение поездов. Позже стало известно, что Украина атаковала из минометов несколько поселений Грайворонского городского округа. В селе Глотово пострадал местный житель, которого госпитализировали. Еще два села — Безымено и Дунайка — в результате обстрела остались без света.

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Константин Лысяков
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