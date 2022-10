Объявлен лауреат Букеровской премии-2022

Писатель из Шри-Ланки Шехан Карунатилака стал лауреатом Букеровской премии-2022

Лауреатом Букеровской премии стал писатель из Шри-Ланки Шехан Карунатилака. Об этом сообщается на сайте английской награды.

Победитель был объявлен 17 октября на церемонии в Лондоне. Карунатилака получил премию за сатирический роман «Семь лун Маали Алмейды», действие которого разворачивается в 1980-е годы, во времена Гражданской войны в Шри-Ланке. Книга рассказывает о душе покойного фотографа-гея, который не знает, кто его убил. Согласно сюжету, он пытается привести своих близких к тайнику со своими снимками, которые должны потрясти страну. На это у него есть «семь лун».

Как уточняет ТАСС, обладателю премии вручат денежный приз в размере 50 тысяч фунтов стерлингов (3,5 миллиона рублей).

Шехан Карунатилака родился в 1975 году в городе Галле, Шри-Ланка, вырос в столице Коломбо. Учился в Новой Зеландии, работал в Лондоне, Амстердаме и Сингапуре. Писал для таких изданий, как The Guardian, Newsweek, Rolling Stone, GQ, National Geographic. В 2010 году закончил работу над своей первой книгой The Painter («Художник»), которая вошла в шорт-лист премии Гратьяен, однако так и не была издана. Следующим произведением Шехана стал роман Chinaman: The Legend of Pradeep Mathew («Китаец: Легенда о Прадипе Мэтью»).

