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21:53, 18 октября 2022Бывший СССР

В Запорожье заявили об обстреле ТЭС американским оружием

В Запорожье заявили, что ВСУ нанесли удары по ТЭС и промзоне Энергодара из гаубиц M777

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Власти Запорожья заявили, что Вооруженные силы Украины обстреляли районы Запорожской тепловой электростанции (ТЭС) и промзоны Энергодара из американского оружия. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе военно-гражданской администрации города.

Уточняется, что ВСУ нанесли девять артиллерийских ударов. Стрельба велась из американских гаубиц M777. По данным администрации города, экстренным службам сообщения о пострадавших не поступали. Информация о разрушениях и ущербе уточняется.

Ранее сообщалось, что украинские военные нанесли более десяти ударов по окрестностям Энергодара.

До этого глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал об обстреле ВСУ центра Донецка из французских гаубиц Caesar. «По предварительной информации, противником были использованы снаряды 155-миллиметрового калибра. Предположительно, это опять же самоходная гаубица французская Caesar», — отметил он.

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Марина Совина
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