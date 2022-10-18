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19:58, 18 октября 2022Силовые структуры

Акциониста Крисевича осудили на пять лет за стрельбу на Красной площади

В Москве осудили на пять лет акциониста Павла Крисевича за стрельбу на Красной площади
Павел Крисевич

Павел Крисевич. Фото: Пресс-служба Тверского суда / РИА Новости

Тверской районный суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима российского акциониста и писателя Павла Крисевича. Об этом во вторник, 18 октября, «Ленте.ру» сообщили в суде.

Его признали виновным по статье 213 («Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия») УК РФ.

11 июня 2021 года Крисевич устроил стрельбу на Красной площади в Москве. Он произвел два выстрела из охолощенного пистолета в воздух, а третьим попал в себя. Раненый активист был сразу же повален на землю и уведен сотрудникам правоохранительных органов в ОВД по району Китай-город.

В ноябре 2020 года Крисевич провел акцию в образе распятого Иисуса Христа напротив здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) России на Лубянке в Москве. Тогда он был признан виновным по части 1 статьи 19.3 («Неповиновение сотрудникам полиции») КоАП РФ и арестован на 15 суток.

После этого молодого человека отчислили из Российского университета дружбы народов (РУДН).

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Елизавета Новикова
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