IIHF сняла обвинения в приеме допинга с российского обладателя Кубка Стэнли

IIHF сняла обвинения в приеме допинга с российского форварда «Колорадо» Валерия Ничушкина

В Международной федерации хоккея (IIHF) вынесли вердикт по делу российского форварда «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина, обвиненного в приеме допинга. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России (ФХР).

В IIHF сняли все обвинения с нападающего. «Это стало возможным после результатов дополнительных исследований в Швейцарской лаборатории», — сказано в заявлении организации.

Ранее обладатель Кубка Стэнли рассказал о требованиях Всемирного антидопингового агентства (WADA) признаться в употреблении запрещенных препаратов. «Они мне просто прислали письмо: "Признайся, что употреблял". Там были еще какие-то странные листы и документы. Нет такого, что меня должны судить или чего-то лишить», — поделился хоккеист.

О допинг-скандале с участием Ничушкина стало известно в ноябре прошлого года. Положительная допинг-проба была взята в 2013 году перед Олимпиадой в Сочи, где форвард играл в составе сборной России. Исследования выявили повышенные показатели тестостерона.