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12:38, 18 октября 2022Россия

В Кремле назвали возможный способ доставки взрывчатки на Крымский мост

Представитель Кремля Песков заявил, что взрывчатку на Крымский мост могли доставить морем

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Взрывчатку, которую использовали для теракта на Крымском мосту, могли доставить морем из Одессы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, остальные детали сейчас выясняют российские спецслужбы, «поэтому какие-либо дополнительные заявления сейчас невозможны».

Ранее Путин, комментируя расследование взрыва на Крымском мосту, также допустил, что взрывчатка была доставлена из Одессы по морю. По его словам, эту версию выдвинула Федеральная служба безопасности России. Однако, пока не установлено, с помощью зерновоза была вывезена взрывчатка или нет.

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Константин Лысяков
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