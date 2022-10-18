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20:42, 18 октября 2022Мир

Власти США заявили о продолжении переговоров с компанией SpaceX

Пентагон заявил о продолжении переговоров с компанией SpaceX по поводу Starlink
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Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Власти США заявили о продолжении переговоров с компанией SpaceX по поводу работы на территории Украины системы спутниковой связи Starlink. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона бригадного генерала ВВС США Патрика Райдера.

«Что касается Starlink и SpaceX. Относительно каких-либо заявлений компании о ее деловой стратегии и целях я бы, конечно, рекомендовал обратиться к ней. Я могу сказать, что Министерство обороны США продолжает проводить консультации по различным вопросам со SpaceX, включая Starlink. Но мне нечего сообщить сверх того, что мы уже сообщили», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Пентагон начал искать варианты финансирования Starlink на Украине. С таким заявлением выступила газета Politico. Она предположила, что средства на оплату работы Starlink могут выделить из того же фонда, из которого финансировали поставки оружия Киеву.

В ночь на 16 октября Маск заявил, что продолжит оплачивать услуги Starlink для Киева. «Черт с ним... Хотя Starlink по-прежнему теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов от налогоплательщиков, мы просто продолжим бесплатно финансировать правительство Украины», — написал он в своем Twitter.

14 октября SpaceX объявила, что прекращает финансировать обслуживание Starlink на Украине. Маск призвал Пентагон взять финансирование услуг связи на себя. Общая сумма расходов до конца 2023 года составляет 520 миллионов долларов.

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Анжелика Бережная
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