В Турции испытали новую баллистическую ракету Roketsan Tayfun

В Турции испытали новую баллистическую ракету малой дальности. Разработанная компанией Roketsan ракета Tayfun упала у берега порта Синоп, сообщает газета Yeni Akit.

Запущенная из города Ризе ракета преодолела расстояние 561 километр за 458 секунд. Она предназначена для поражения морских и наземных целей. Пуск Tayfun произвели в семь утра по местному времени.

В марте компания Roketsan объявила о создании крылатой ракеты Çakır. Боеприпас с дальностью более 150 километров может поражать надводные и прибрежные объекты. Ракета получила турбореактивный двигатель KTJ-1750 и головку самонаведения.

В июне стало известно, что в Турции разработали ракету Kuzgun для беспилотных летательных аппаратов. Ракета может нести боевую часть массой до 90 килограммов. Ракета дополнит боеприпасы MAM-C и MAM-L беспилотника Anka.