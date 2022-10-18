В России отреагировали на решение семи стран бойкотировать конгресс FIG

В Федерации спортивной гимнастики России заявили, что массового бойкота конгресса FIG нет

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов отреагировал на намерение семи стран бойкотировать конгресс Международной федерации гимнастики (FIG) в Стамбуле из-за участия россиян. Его слова приводит РИА Новости.

Титов отметил, что у каждой ассоциации есть право решить, согласна она приехать на съезд или нет. «Если даже восемь стран не будут участвовать, то кворум для принятия решения все равно имеется. Массового бойкота нет», — заявил Титов.

Ранее стало известно, что Ассоциация гимнастики Нидерландов присоединилась к бойкоту конгресса. Помимо нее с приглашением российской делегации в Стамбул не согласились еще шесть стран Украина, Италия, Литва, Польша, Эстония и Норвегия.

Конгресс FIG должен пройти 11-12 ноября. Мероприятие перенесли из Норвегии в Турцию, поскольку норвежская сторона отказалась проводить его при условии присутствия россиян и белорусов.

4 марта FIG отстранила российских спортсменов от международных турниров. Гимнастам запретили принимать участие в соревнованиях, которые проводятся под эгидой организации. Также не допущены к работе на турнирах судьи и официальные лица из России.