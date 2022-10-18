Седьмая страна присоединилась к бойкоту конгресса FIG из-за участия россиян

Нидерланды присоединились к бойкоту конгресса FIG из-за участия россиян

Ассоциация гимнастики Нидерландов присоединилась к бойкоту конгресса Международной федерации гимнастики (FIG) в турецком Стамбуле. Об этом сообщает Inside the Games.

«Наше решение вызвано тем, что у российских и белорусских делегатов все еще есть возможность зарегистрироваться для участия в конгрессе», — говорится в заявлении президента голландской ассоциации Моник Кемпфф. Нидерланды стали седьмой страной, объявившей о пропуске съезда в Стамбуле.

28 сентября стало известно, что Украинская федерация гимнастики бойкотирует конгресс FIG из-за участия России. Там посчитали допуск представителей страны неприемлемым. После к бойкоту присоединились еще пять европейских стран — Италия, Литва, Польша, Эстония и Норвегия.

Конгресс FIG должен пройти 11-12 ноября. Мероприятие перенесли из Норвегии в Турцию, поскольку норвежская сторона отказалась проводить его при условии присутствия россиян и белорусов.

4 марта FIG отстранила российских спортсменов от международных турниров. Гимнастам запретили принимать участие в соревнованиях, которые проводятся под эгидой организации. Также не допущены к работе на турнирах судьи и официальные лица из России.