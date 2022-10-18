Российские Ту-95МС провели патрулирование над водами Тихого океана

Два Ту-95МС ВКС России совершили плановый полет над нейтральными водами Тихого океана

Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС Воздушно-космических сил (ВКС) России провели патрулирование над Тихим океаном, Беринговым и Охотским морями. Сопровождение бомбардировщиков обеспечивали истребители. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

«Продолжительность полета составила более 12 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота», — сказали в Минобороны. Отмечается, что при выполнении патрулирования экипажи бомбардировщиков отработали дозаправку топливом в воздухе.

Экипажи самолетов дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. В Минобороны подчеркнули, что полеты самолетов ВКС России выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В августе в публикации издания 19FortyFive предположили, что модернизированные Ту-95МС прослужат еще минимум два десятилетия.

В том же месяце два Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря.