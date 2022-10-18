Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:55, 18 октября 2022Наука и техника

Российские Ту-95МС провели патрулирование над водами Тихого океана

Два Ту-95МС ВКС России совершили плановый полет над нейтральными водами Тихого океана

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС Воздушно-космических сил (ВКС) России провели патрулирование над Тихим океаном, Беринговым и Охотским морями. Сопровождение бомбардировщиков обеспечивали истребители. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

«Продолжительность полета составила более 12 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота», — сказали в Минобороны. Отмечается, что при выполнении патрулирования экипажи бомбардировщиков отработали дозаправку топливом в воздухе.

Экипажи самолетов дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. В Минобороны подчеркнули, что полеты самолетов ВКС России выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Материалы по теме:
Белый лебедь. 35 лет назад в СССР создали один из лучших бомбардировщиков. Почему Ту-160 до сих пор актуален?
Белый лебедь.35 лет назад в СССР создали один из лучших бомбардировщиков. Почему Ту-160 до сих пор актуален?
4 августа 2022
«А у нас есть» Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
«А у нас есть»Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
5 октября 2022

В августе в публикации издания 19FortyFive предположили, что модернизированные Ту-95МС прослужат еще минимум два десятилетия.

В том же месяце два Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Саудовская Аравия захотела присоединиться к БРИКС
В Европе раскрыли планы по экономии газа
Женщина по ошибке получила 425 миллионов рублей и купила билет в один конец
Акциониста Крисевича осудили на пять лет за стрельбу на Красной площади
Оценена вероятность отставки Трасс с поста премьера Великобритании
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» оценил ответ Кокорина на критику
В Подмосковье решили более двух тысяч вопросов семей и близких мобилизованных
Российские Ту-95МС провели патрулирование над водами Тихого океана
Раскрыты условия возобновления поставок сырья из России в Германию
В Иране сообщили о новых поставках ракет и дронов в Россию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.