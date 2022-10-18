Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Адмирал
3:2
Завершен
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив М
Сегодня
18:00 (Мск)
Химки
Фонбет Кубок России|Группа A
Северсталь
Сегодня
19:00 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
Сегодня
19:10 (Мск)
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
Сегодня
20:30 (Мск)
Ростов
Фонбет Кубок России|Группа C
16:25, 18 октября 2022Спорт

Вяльбе высказалась о получении российским лыжником украинского гражданства

Вяльбе заявила, что ФЛГР не знает о получении лыжником Гонтарем украинского гражданства
Елена Вяльбе

Елена Вяльбе. Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о решении российского лыжника Валерия Гонтаря сменить гражданство на украинское. Ее слова приводит РИА Новости.

«Человек уже три года не выступает на наших стартах, он давно вне поля зрения. Комментировать тут нечего», — заявила Вяльбе. Она добавила, что федерация ничего не знает о переезде спортсмена.

Ранее стало известно, что Гонтарь покинул Россию, получил украинский паспорт и пытается найти работу в Австрии. Сообщалось, что так как лыжник не выступал на соревнованиях с сезона-2019/2020, ему не нужно будет отбывать карантин, если он захочет перейти в другую сборную.

Гонтарь — двукратный чемпион зимней Универсиады 2017 года. В этапах Кубка мира лыжник участия не принимал.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила россиян от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже Международная федерация лыжных гонок (FIS) распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Глава Минобороны Британии экстренно поехал в США обсудить ядерную угрозу
Появился предварительный список погибших при падении Су-34 в Ейске
Польша высказалась о возобновлении импорта российского угля
В лаборатории создали новый искусственный смертельный штамм COVID-19
Украина попросит Израиль о передаче систем ПВО
Вяльбе высказалась о получении российским лыжником украинского гражданства
Гоген Солнцев выложил фото после пластической операции
Минобороны ФРГ пообещало предоставить Киеву новые вооружения
Balenciaga обклеил сумку скотчем и выставил ее на продажу за 191 тысячу рублей
Появились детали обнаружения тела 14-го погибшего при крушении Су-34 в Ейске
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.