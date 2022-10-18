Вяльбе высказалась о получении российским лыжником украинского гражданства

Вяльбе заявила, что ФЛГР не знает о получении лыжником Гонтарем украинского гражданства

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о решении российского лыжника Валерия Гонтаря сменить гражданство на украинское. Ее слова приводит РИА Новости.

«Человек уже три года не выступает на наших стартах, он давно вне поля зрения. Комментировать тут нечего», — заявила Вяльбе. Она добавила, что федерация ничего не знает о переезде спортсмена.

Ранее стало известно, что Гонтарь покинул Россию, получил украинский паспорт и пытается найти работу в Австрии. Сообщалось, что так как лыжник не выступал на соревнованиях с сезона-2019/2020, ему не нужно будет отбывать карантин, если он захочет перейти в другую сборную.

Гонтарь — двукратный чемпион зимней Универсиады 2017 года. В этапах Кубка мира лыжник участия не принимал.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила россиян от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже Международная федерация лыжных гонок (FIS) распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.