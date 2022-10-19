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17:29, 19 октября 2022Экономика

Безос призвал «задраивать люки»

Основатель Amazon Джефф Безос предупредил о сложных временах в экономике США

Фото: Paul Ellis / Reuters

Основатель Amazon и один из богатейших людей на планете Джефф Безос предупредил о наступлении сложных времен в американской экономике. Об этом сообщает CNBC.

По его мнению, пришла пора «задраивать люки». Со своей стороны основатель и глава Tesla Илон Маск считает, что рецессия в США будет мягкой, а пик инфляции уже пройден.

Как писала The Wall Street Journal, США в ближайшие 12 месяцев могут столкнуться с рецессией и ростом безработицы. Экономический спад в указанном периоде наступит в Соединенных Штатах с вероятностью в 63 процента, хотя с июля 2020 года этот показатель никогда не превышал 50 процентов.

Из-за серьезной рецессии в США американский рынок может упасть на 20-30 процентов, напророчил глава одного из крупнейших банков мира JPMorgan Chase Джейми Даймон. Также он сказал, что его «чутье» подсказывает ему, что базовая ставка ФРС, вероятно, должна будет подняться выше уровня, который предсказывают многие экономисты, поскольку инфляция сохраняется.

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Платон Щукин
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