Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:46, 19 октября 2022Наука и техника

Выявлен механизм формирования лимфом у больных ВИЧ

«Газета.Ru»: выявлен механизм превращения В-лимфоцитов в лимфомы у больных ВИЧ

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Российские ученые из МГУ в совместном авторстве с зарубежными коллегами выявили механизм формирования лимфом у страдающих вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), об этом сообщает «Газета.Ru».

В процессе исследования специалисты изучили линии культивируемых В-лимфоцитов, в которых регулярно синтезировался белок Tat. Затем был проведен анализ изменения в экспрессии генов. Оказалось, что Tat-белок влияет на экспрессию множества генов, среди которых были также ответственные за размножения клеток. Кроме того, в лимфоцитах активизировались гены, отвечающие за противовирусные реакции.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

Исследователи пришли к выводу, что перемены в генетической экспрессии, провоцируемые Tat-белком, приводят к небольшим изменениям, однако при накоплении они могут вызывать превращение В-лимфоцитов в лимфомы. Открытие позволит ускорить появление новых препаратов и методов лечения ВИЧ-инфицированных.

В августе 2022 года сотрудники Университета Кипра зафиксировали новый штамм ВИЧ-1, который содержит в себе форму четырех известных вариантов — CRF02_AG, G, J и U.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Власти заявили о наступлении ВСУ на херсонском направлении
Глава приграничного региона России призвал жителей обстрелянного района уезжать
Берлускони поставил под угрозу своего соратника после слов о дружбе с Путиным
Командиров чеченских сепаратистов заметили на Украине
Эрдоган договорился с Путиным о газовом хабе для Европы в стране НАТО
Apple выпустит складной iPad раньше iPhone
Российский ребенок попал в реанимацию после занятия в бассейне
В США оценили боеготовность армии
Возгорание нескольких автомобилей попало на видео в Москве
Москвичи вновь заинтересовались переездом в одну европейскую страну
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.