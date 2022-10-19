Выявлен механизм формирования лимфом у больных ВИЧ

«Газета.Ru»: выявлен механизм превращения В-лимфоцитов в лимфомы у больных ВИЧ

Российские ученые из МГУ в совместном авторстве с зарубежными коллегами выявили механизм формирования лимфом у страдающих вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), об этом сообщает «Газета.Ru».

В процессе исследования специалисты изучили линии культивируемых В-лимфоцитов, в которых регулярно синтезировался белок Tat. Затем был проведен анализ изменения в экспрессии генов. Оказалось, что Tat-белок влияет на экспрессию множества генов, среди которых были также ответственные за размножения клеток. Кроме того, в лимфоцитах активизировались гены, отвечающие за противовирусные реакции.

Исследователи пришли к выводу, что перемены в генетической экспрессии, провоцируемые Tat-белком, приводят к небольшим изменениям, однако при накоплении они могут вызывать превращение В-лимфоцитов в лимфомы. Открытие позволит ускорить появление новых препаратов и методов лечения ВИЧ-инфицированных.

В августе 2022 года сотрудники Университета Кипра зафиксировали новый штамм ВИЧ-1, который содержит в себе форму четырех известных вариантов — CRF02_AG, G, J и U.