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19:56, 19 октября 2022Силовые структуры

Двоих россиян приговорили к 18 годам за убийство учительницы музыки

В Москве суд приговорил к 18 годам двоих мужчин за убийство учительницы музыки

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Мосгорсуд приговорил двоих мужчин к 18 годам лишения свободы каждого за убийство учительницы музыки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимых россиян Андрея Алексеева и Виктора Коростелева признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями 162 УК РФ («Разбой») и 105 УК РФ («Убийство»).

По данным следствия, вечером 11 августа 2021 года они проникли в дом 78-летней учительницы музыки, расположенный в садовом товариществе (СНТ) «Красная Пахра». Женщина в прошлом преподавала одному из них игру на скрипке. Она была дома вместе с 80-летним братом. Грабители отобрали у пенсионеров деньги, потребовали перевести им средства на банковскую карту, а после задушили женщину. Заметая следы, они подожгли дом, заперев брата убитой внутри.

Мужчине, несмотря на возраст, удалось выбраться из горящего строения и вызвать помощь. Его госпитализировали, врачам удалось спасти ему жизнь.

По горячим следам грабители были найдены и задержаны. Один из них ранее неоднократно судим за особо тяжкие преступления. Его сообщник оказался причастен к совершению преступления сексуального характера в отношении малолетней девочки.

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Любовь Ширижик
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