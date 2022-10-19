Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:41, 19 октября 2022Россия

Мишустин обратился к российским губернаторам

Премьер Мишустин заявил, что на российских губернаторов ложится особая ответственность

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Председатель правительства Михаил Мишустин обратился к российским губернаторам и заявил, что на них ложится особая ответственность. Об этом пишет радиостанция «Говорит Москва» в Telegram.

По словам премьер-министра, главы субъектов получат дополнительные полномочия для реализации задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным на заседании Совета безопасности. В том числе это касается оказания всесторонней помощи семьям мобилизованных на военную службу, отметил Мишустин.

Вместе с тем глава правительства поручил вице-премьерам России следить за выполнением поставленных целей в курируемых ими округах. «Все поручения президента должны быть выполнены неукоснительно и точно в срок», — заключил он.

19 октября Путин ввел средний уровень реагирования в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе. Кроме того, он объявил уровень повышенной готовности в других регионах Центрального и Южного федеральных округов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Володин сообщил об отсрочке для многодетных отцов от частичной мобилизации
Раскрыта вредная особенность современного рациона
Во Львове частично отключат электроэнергию
Эрдоган предложил Зеленскому вариант урегулирования конфликта на Украине
Умер режиссер и продюсер Давид Кеосаян
Матвиенко объяснила введение военного положения в четырех регионах России
Россиянина задержали по подозрению в смертельном избиении пожилой матери
В Госдуме призвали запретить чиновникам использовать WhatsApp
В Германии прокомментировали новые правила выдачи виз россиянам
Украина запросила у Израиля «Пращу Давида»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.