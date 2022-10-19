Премьер Мишустин заявил, что на российских губернаторов ложится особая ответственность

Председатель правительства Михаил Мишустин обратился к российским губернаторам и заявил, что на них ложится особая ответственность. Об этом пишет радиостанция «Говорит Москва» в Telegram.

По словам премьер-министра, главы субъектов получат дополнительные полномочия для реализации задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным на заседании Совета безопасности. В том числе это касается оказания всесторонней помощи семьям мобилизованных на военную службу, отметил Мишустин.

Вместе с тем глава правительства поручил вице-премьерам России следить за выполнением поставленных целей в курируемых ими округах. «Все поручения президента должны быть выполнены неукоснительно и точно в срок», — заключил он.

19 октября Путин ввел средний уровень реагирования в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе. Кроме того, он объявил уровень повышенной готовности в других регионах Центрального и Южного федеральных округов.