Неандертальцы оказались высшими хищниками

PNAS: изотопы цинка в зубной эмали раскрыли плотоядный рацион питания у неандертальцев

Ученые Германии и Франции обнаружили, что неандертальцы, обитавшие на Пиренейском полуострове в районе пещеры Cueva de los Moros в Габасе, были хищниками высшего порядка, которые предпочитали поедать мышцы и печень травоядных животных. К такому выводу исследователи пришли на основе анализа изотопов цинка зубной эмали. Результаты научной работы опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Предыдущие исследования зубного камня древних людей с Пиренейского полуострова (Иберии) раскрыли, что те употребляли главным образом растения. В то же время анализ останков неандертальцев, живших в других регионах, показывает, что они не потребляли почти ничего, кроме мяса. Чтобы определить положение животного или древних людей в пищевой цепи, ученые извлекали коллагеновые белки и анализировали соотношение изотопов азота. Однако со временем коллаген разлагается со скоростью, зависящей от условий окружающей среды, поэтому данный метод применим только для образцов, сохранившихся в условиях умеренного климата и возрастом не более 50 тысяч лет.

В новом исследовании ученые проанализировали соотношение изотопов цинка-66 и цинка-64 в зубной эмали, которая устойчива ко многим формам деградации. Известно, что соотношение изотопов снижается примерно на 0,3-0,6 промилле с каждым шагом в пищевой цепи, то есть для травоядных Zn-66/Zn-64 будет выше, чем для хищников. В качестве образцов был использован зуб с пещерной стоянки неандертальцев Cueva de los Moros в Габасе (Испания), а также останки плотоядных и травоядных животных, такие как рыси, лисицы, волки, кролики, олени и серны.

Для того, чтобы исключить влияние сторонних факторов на соотношение изотопов цинка, были измерены соотношения и других изотопов, включая стронций, кислород и углерод, в породах, почвах, растениях и зубах. Соотношение изотопов стронция-87 и стронция-86 указывают на особенности местной геологии, а соотношения изотопов углерода и кислорода — на свойства экологической среды, откуда неандертальцы получали пищу.

Результаты продемонстрировали, что у неандертальца из Габаса соотношение изотопов цинка характерно для хищника высшего порядка, занимающего в пищевой цепи верхнее положение. Данные по изотопам углерода и кислорода показывают, что неандерталец жил на территории окрестностей пещеры Cueva de los Moro, получая пищу из местной экосистемы. Соотношение изотопов стронция в зубной эмали оказалось сходным с соотношением изотопов стронция у других животных, таким образом, неандерталец не пришел из другого места.

Автор работы отмечают, что неандертальцы в Габасе является наиболее плотоядным видом среди приматов и единственным мясоедом не из отряда Carnivora среди местной фауны. Следовательно, этот вид рода Ноmo мог обладать специфическими адаптациями кишечного тракта по сравнению с другими хищниками и приматами и иметь специфические пищевые предпочтения. Так, низкое значение соотношение изотопов цинка может говорить о том, что неандертальцы склонны были к потреблению мышц и печени оленей и кроликов.