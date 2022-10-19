Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Пари Нижний Новгород
0:0
1-й тайм
live
Краснодар
Фонбет Кубок России|Группа A
Факел
0:0
1-й тайм
live
Спартак М
Фонбет Кубок России|Группа B
Ак Барс
Сегодня
19:30 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Куньлунь Ред Стар
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
20:30 (Мск)
Торпедо М
Фонбет Кубок России|Группа D
17:50, 19 октября 2022Спорт

Клуб Черчесова проиграл команде из третьего дивизиона и вылетел из Кубка Венгрии

«Ференцварош» Черчесова проиграл команде из третьего дивизиона и вылетел из Кубка Венгрии
Станислав Черчесов

Станислав Черчесов. Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

«Ференцварош» в 1/16 финала Кубка Венгрии на выезде проиграл «Иванче» и вылетел из розыгрыша Кубка Венгрии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 19 октября, и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, выступающих в третьем по силе венгерском дивизионе. При этом команда из Будапешта дважды выходила вперед.

Таким образом, «Ференцварош» сложил полномочия действующего обладателя Кубка Венгрии. Командой руководит российский специалист Станислав Черчесов.

13 октября бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о будущем Черчесова. Специалист предрек скорое увольнение россиянина из-за его гражданства.

Российский тренер возглавил «Ференцварош» 20 декабря прошлого года и привел команду к победам в чемпионате и Кубке страны. С 2016-го Черчесов был главным тренером сборной России.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Володин сообщил об отсрочке для многодетных отцов от частичной мобилизации
Раскрыта вредная особенность современного рациона
Во Львове частично отключат электроэнергию
Эрдоган предложил Зеленскому вариант урегулирования конфликта на Украине
Умер режиссер и продюсер Давид Кеосаян
Матвиенко объяснила введение военного положения в четырех регионах России
Россиянина задержали по подозрению в смертельном избиении пожилой матери
В Госдуме призвали запретить чиновникам использовать WhatsApp
В Германии прокомментировали новые правила выдачи виз россиянам
Украина запросила у Израиля «Пращу Давида»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.