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11:33, 19 октября 2022Спорт

Карпин высказался о возможном возвращении Кокорина в сборную России

Валерий Карпин допустил возвращение Александра Кокорина в сборную России
Валерий Карпин

Валерий Карпин. Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Главный тренер «Ростова» и сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о возможном возвращении форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина в национальную команду. Об этом сообщает Sport24.

Специалист допустил такое развитие событий. «Вызван может быть любой, мы следим за всеми игроками», — заявил Карпин.

17 октября Кокорин высказался о возможности вернуться в сборную России. «Всем будет лучше, чтобы я там не появлялся», — заключил футболист.

31 августа стало известно, что Кокорин перешел из «Фиорентины» в «Арис» на правах аренды. Срок соглашения истекает летом следующего года. Нападающий вышел на поле в пяти матчах чемпионата Кипра и отметился двумя голами. За сборную России он не играл с ноября 2017 года.

Алексей Гусев
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