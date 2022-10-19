Карпин высказался о возможном возвращении Кокорина в сборную России

Валерий Карпин допустил возвращение Александра Кокорина в сборную России

Главный тренер «Ростова» и сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о возможном возвращении форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина в национальную команду. Об этом сообщает Sport24.

Специалист допустил такое развитие событий. «Вызван может быть любой, мы следим за всеми игроками», — заявил Карпин.

17 октября Кокорин высказался о возможности вернуться в сборную России. «Всем будет лучше, чтобы я там не появлялся», — заключил футболист.

31 августа стало известно, что Кокорин перешел из «Фиорентины» в «Арис» на правах аренды. Срок соглашения истекает летом следующего года. Нападающий вышел на поле в пяти матчах чемпионата Кипра и отметился двумя голами. За сборную России он не играл с ноября 2017 года.