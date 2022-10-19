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01:05, 19 октября 2022Россия

На Запорожской АЭС восстановили электроснабжение

МАГАТЭ заявило о возобновлении электроснабжения Запорожской АЭС от внешней линии

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Электроснабжение Запорожской АЭС (ЗАЭС) от внешней линии восстановлено после третьего по счету перерыва за последние 10 дней. Об этом заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в Twitter.

Уточняется, что ЗАЭС восстановила подключение к своей последней оставшейся действующей линии электропередачи напряжением 750 киловольт.

12 октября сообщалось, что Украина прекратила подачу электроэнергии для нужд ЗАЭС. Как сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга, станция вновь перешла на резервные источники генерации, чтобы обеспечить все необходимые процессы.

Ранее, 8 октября, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о переходе ЗАЭС в собственность России. 14 октября, Запорожская АЭС перешла на работу по российским стандартам.

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Марина Совина
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