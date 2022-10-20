Оценены масштабы контроля властей Европы над запасами газа

Bloomberg: европейские власти контролируют примерно 10 процентов запасов газа в хранилищах

Европа провела серьезную работу по заполнению газовых хранилищ, однако масштабы контроля властей над этими запасами невелики. По оценкам Bloomberg, речь идет примерно о десяти процентах.

Прочие объемы остаются в распоряжении международных трейдинговых компаний, энергокомпаний и промышленных групп, которые вправе распоряжаться топливом по своему усмотрению и могут продать его тому клиенту, который предложит лучшую цену. Подобная ситуация может отрицательно сказаться на солидарности государств в критической ситуации.

В целом запасы газа в хранилищах сейчас выше среднего уровня за пять лет. При этом в случае критической ситуации регуляторы могут получить право разрешать или запрещать отбор топлива из хранилищ, а страны могут зависеть друг от друга в доступе к запасам.

Так, например, Германия за счет собственных хранилищ может обеспечить примерно четверть своего годового спроса и традиционно полагалась на соседей, в частности, Австрию. Эта страна зимой обычно служит поставщиком — более двух третей ее хранилищ обычно доступны другим государствам.

Напряженная ситуация в энергетике в европейских странах сложилась на фоне кризиса в отношениях с традиционным поставщиком, Россией, после начала военной операции Москвы на Украине. Регион начал искать способы снизить зависимость от российских поставок, их доля в импорте к октябрю снизилась до семи процентов по сравнению с прошлогодним уровнем в 41 процент.