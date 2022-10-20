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13:44, 20 октября 2022Спорт

Американский фигурист-чемпион оценил ход расследования дела Валиевой

Чемпион ОИ Чен заявил, что его раздражает неопределенность в расследовании дела Валиевой
Нэйтан Чен

Нэйтан Чен. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Чемпион Олимпийских игр-2022 в мужском катании и серебряный призер в командном зачете, американец Нэйтан Чен оценил ход расследования дела фигуристки Камилы Валиевой. Его слова приводит Associated Press.

«Мы получаем новости о ходе процесса, и они всегда выглядят так: "Мы понятия не имеем, что происходит". Это очень раздражает», — заявил Чен. Он добавил, что фигуристы американской команды поддерживают друг друга в этой ситуации и просто ждут окончания расследования.

28 сентября генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова сообщила, что решение по делу фигуристки вынесут в октябре. «Идет процедура обработки результатов, дату мы назвать пока не можем», — заключила она.

На Олимпийских играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом Спортивный арбитражный суд позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

Ксения Курашкина
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