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18:09, 20 октября 2022Наука и техника

Apple удалила разъем для наушников во всех мобильных устройствах

Appleinsider: Apple перестала выпускать смартфоны и планшеты с разъемом для наушников

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Apple окончательно отказалась от разъема для наушников в своих мобильных устройствах. Об этом сообщает издание Appleinsider.

Журналисты медиа обратили внимание, что представленный 18 октября iPad 10 поколения не оснащается 3,5-миллиметровым разъемом для подключения наушников. По словам авторов, компания удалила физический интерфейс из девайса и таким образом перестала выпускать мобильные устройства с возможностью подключения проводных гарнитур.

В настоящий момент все новые смартфоны и планшеты Apple, доступные в продаже, не имеют порта для наушников. Исключение составляет iPad девятого поколения, который был выпущен в 2021 году и имеет соответствующий разъем. Журналисты объяснили, что для прослушивания музыки на новых устройствах Apple необходимо использовать переходник USB-C или беспроводную гарнитуру.

«Сейчас это решение, вероятно, кажется менее спорным, чем семь лет назад, поскольку Apple доказала свою правоту в отношении перехода на беспроводные наушники», — отметили авторы. По их словам, многие производители смартфонов и планшетов также отказались от 3,5-миллиметрового разъема. Apple выпустила первый гаджет без возможности подключения проводных наушников — iPhone 7 — в 2016 году.

Ранее журналисты выяснили, что для зарядки стилуса в iPad 10-го поколения необходимо приобрести новый переходник. Оригинальный аксессуар оценили в девять долларов.

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Андрей Ставицкий
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