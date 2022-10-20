Apple удалила разъем для наушников во всех мобильных устройствах

Appleinsider: Apple перестала выпускать смартфоны и планшеты с разъемом для наушников

Apple окончательно отказалась от разъема для наушников в своих мобильных устройствах. Об этом сообщает издание Appleinsider.

Журналисты медиа обратили внимание, что представленный 18 октября iPad 10 поколения не оснащается 3,5-миллиметровым разъемом для подключения наушников. По словам авторов, компания удалила физический интерфейс из девайса и таким образом перестала выпускать мобильные устройства с возможностью подключения проводных гарнитур.

В настоящий момент все новые смартфоны и планшеты Apple, доступные в продаже, не имеют порта для наушников. Исключение составляет iPad девятого поколения, который был выпущен в 2021 году и имеет соответствующий разъем. Журналисты объяснили, что для прослушивания музыки на новых устройствах Apple необходимо использовать переходник USB-C или беспроводную гарнитуру.

«Сейчас это решение, вероятно, кажется менее спорным, чем семь лет назад, поскольку Apple доказала свою правоту в отношении перехода на беспроводные наушники», — отметили авторы. По их словам, многие производители смартфонов и планшетов также отказались от 3,5-миллиметрового разъема. Apple выпустила первый гаджет без возможности подключения проводных наушников — iPhone 7 — в 2016 году.

Ранее журналисты выяснили, что для зарядки стилуса в iPad 10-го поколения необходимо приобрести новый переходник. Оригинальный аксессуар оценили в девять долларов.