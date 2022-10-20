Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
16:40, 20 октября 2022Среда обитания

При продаже недвижимости в России захотели требовать согласие супругов

Росреестр предложил требовать согласие второго супруга на совершение сделки с жильем

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В России при продаже недвижимости захотели требовать согласие второго супруга на совершение сделки, заявил начальник управления нормативно-правового регулирования в сферах регистрации недвижимости, геодезии и картографии Росреестра Эдуард Галишин. Его слова приводит «Интерфакс».

«В большинстве случаев ЕГРН отражает сведения о собственности только одного из супругов. На наш взгляд, какие возможны решения проблемы. Первое — это обязать представлять согласие во всех случаях, согласие второго супруга на совершение сделки с объектом недвижимости», — заявил специалист.

По словам Галишина, необходимо создать техническую возможность получения сведений о наличии заключенного брака у гражданина или брачного договора. Помимо этого, эксперт предложил приостанавливать регистрацию прав на недвижимость при отсутствии брачного договора или согласия второго супруга. Однако на этом фоне сделки реже будут считать действительными, что может вызвать общественное недовольство.

Материалы по теме:
Без сдачи. В Москве пустуют тысячи съемных квартир. На какие уступки теперь готовы их владельцы?
Без сдачи.В Москве пустуют тысячи съемных квартир. На какие уступки теперь готовы их владельцы?
3 августа 2022
Если очень надо. Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
Если очень надо.Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
13 августа 2022

Сенатор Николай Владимиров поддержал первую инициативу и предложил создать межведомственную комиссию или рабочую группу для проработки нового законопроекта. Он добавил, что необходимо обсудить период действия согласия. Владимиров считает, что в целом мера должна уменьшить случаи мошенничества в сфере недвижимости.

Ранее россиянам захотели упростить продажу долевых квартир. В Госдуме разработали законопроект, который позволит родственникам обмениваться частями недвижимости — так у россиян должна появиться возможность быстрее реализовать квартиры с несколькими собственниками.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ внесли в Госдуму
Ветеринар высказался о влиянии смены премьеров Британии на кота Ларри
Указания матери Кардашьян о действиях с ее прахом после смерти смутили дочерей
Табачный гигант сократил поставки сигарет в Россию
На Украине заявили о 300 ударах по своим энергообъектам
Психотерапевт оценила опасность кукол Хагги Вагги для детской психики
В Госдуме назвали ошибки при проведении частичной мобилизации
Международные резервы России снизились
В России разработают правила работы журналистов в условиях военного положения
Медведев отреагировал на отставку Трасс фразой «пока, поздравляю, латук»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.