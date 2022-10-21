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12:38, 21 октября 2022Спорт

В РФС предрекли срыв матча cборной России против Боснии и Герцеговины

Почетный президент РФС предрек срыв матча cборной России против Боснии и Герцеговины

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о перспективах проведения товарищеской встречи между сборными России и Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Функционер предрек срыв поединка. «Разногласия есть как и в боснийской федерации, так и внутри самой сборной. Мы видим, что ведущие футболисты отказываются с нами играть, а это о многом говорит — они лидеры команды», — отметил Колосков.

Ранее лидеры сборной Боснии и Герцеговины Эдина Джеко и Миралема Пьянича выступили против проведения товарищеского матча с Россией. Последний заявил, что не будет участвовать в этой встрече.

Матч между сборными России и Боснии запланирован на 19 ноября. Он должен пройти в Санкт-Петербурге.

Алексей Гусев
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