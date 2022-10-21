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22:25, 21 октября 2022Спорт

Глава UFC высказался о следующем сопернике Чимаева

Глава UFC Уайт заявил, что Чимаев может провести бой против Ковингтона в марте 2023 года

Фото: Diego Ribas / Globallookpress.com

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт высказался о следующем сопернике шведского бойца смешанного стиля (MMA) Хамзата Чимаева. Его слова приводит BJPenn.

Глава промушена заявил, что Чимаев может провести бой против американца Колби Ковингтона. «Я бы хотел провести этот бой в Англии», — добавил он.

Турнир UFC 285 запланирован на 18 марта и должен пройти в Лондоне. Ожидается, что в главном поединке вечера встретятся американец Камару Усман и британец Леон Эдвардс.

Ранее Уайт заявил, что хочет перехода Чимаева в средний вес. «Больше никаких боев в промежуточном весе», — подчеркнул он.

Изначально 11 сентября Чимаев должен был подраться с американцем Нэйтом Диасом в главном бою турнира UFC 279. Однако швед провалил взвешивание и был заменен Тони Фергюсоном. В итоге Чимаев встретился с Кевином Холландом во втором по значимости поединке и одержал победу на третьей минуте боя.

Всего в активе Чимаева 12 побед и ни одного поражения.

Дарья Коршунова
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