Китай выступил против введения односторонних санкций

Представитель МИД КНР Вэньбинь: Китай против введения односторонних санкций в обход ООН

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что Пекин выступает против введения односторонних санкций в обход ООН и международного права. Таким образом дипломат прокомментировал введение Евросоюзом (ЕС) санкций в отношении Ирана, пишет ТАСС.

Вэньбинь подчеркнул, что КНР призывает все стороны содействовать дипломатическому разрешению украинского конфликта, а также отметил необходимость совместного содействия деэскалации.

20 октября ЕС ввел санкции против изготовителей иранских дронов Shahed Aviation Industries и трех иранских генералов. В постановлении было сказано, что ограничения связаны с якобы поставками беспилотников России.

В Тегеране, в свою очередь, подобные обвинения отрицают.