Евросоюз начал готовиться к новому наплыву украинских мигрантов

Financial Times: ЕС разрабатывает планы по приему украинцев, ожидая новую волну мигрантов

Страны Евросоюза (ЕС) начали готовиться к новому наплыву украинских мигрантов на фоне приближения зимы и повреждения энергетической инфраструктуры Украины. Об этом со ссылкой на представителей объединения сообщает Financial Times (FT).

По информации издания, европейские страны уже взялись за разработку планов по приему новых беженцев. Один из собеседников FT подчеркнул, что Еврокомиссия «относительно уверена» в своей готовности к потенциальному притоку граждан Украины и занимается «обновлением чрезвычайных мер в сфере миграции».

Журналисты указывают, что в соответствии с имеющимся в распоряжении редакции проектом итогового заявления стран-участниц проходящего 21 октября в Брюсселе саммита Евросоюза, государства планируют договориться об активизации гуманитарной помощи, которая должна будет помочь Украине подготовиться к зиме.

«Наши текущие приоритеты — обеспечить поставки Украине оборудования, в котором они отчаянно нуждаются после бомбардировок последних недель», — указал в беседе с сотрудниками издания польский чиновник, который занимается переговорами с Киевом и Еврокомиссией.

Собеседник FT добавил, что Киев крайне нуждается в упомянутых поставках. «У них нет генераторов в больницах. Ситуация ухудшается с каждым днем», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Европейском союзе (ЕС) назрел раскол касательно нелегальных мигрантов, прибывающих в страны объединения с территории Украины. При этом подчеркивалось, что многие страны-участницы Евросоюза, в особенности из Центральной и Восточной Европы, отложили в сторону возражения против массового приема украинских беженцев.