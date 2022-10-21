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11:18, 21 октября 2022Россия

Мишустин поручил вице-премьерам курировать высокие технологии

Премьер России Мишустин закрепил за своими заместителями курирование высоких технологий

Фото: Unsplash

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил своим заместителям, вице-премьерам, курировать сферы высоких технологий. Об этом сообщается на официальном портале правительства России.

По сообщению пресс-службы кабмина, вице-премьеру Андрею Белоусову поручено курировать сквозные технологии и космические системы, зампреду правительства Денису Мантурову — технологии новых материалов, вице-премьеру Татьяне Голиковой — развитие генетических технологий, Дмитрию Чернышенко — искусственный интеллект, а Александру Новаку — водородную энергетику.

В правительстве отметили, что курирование новых отраслей будет осуществляться в рамках взаимодействия с госкорпорациями.

«Развитие этих направлений позволит создать новые производства и наладить выпуск продуктов и услуг, которые существенно повысят качество жизни людей», — подытожили в кабмине.

Ранее глава правительства поручил вице-премьерам России следить за выполнением поставленных целей в курируемых ими округах.

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Валерий Розенберг
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