Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:55, 21 октября 2022Россия

В Кремле анонсировали выступление Путина на заседании клуба «Валдай»

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что президент поучаствует в заседании клуба «Валдай»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин примет участие в заседании клуба «Валдай». Выступление главы государства анонсировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Песков отметил, что президент поучаствует в пленарном заседании Валдайского клуба 27 октября. Другие же мероприятия в Кремле анонсировать не стали.

«Валдай, да, действительно, 27 числа будет», — заявил представитель Путина.

«Валдай» — международный дискуссионный клуб при одноименном экспертно-аналитическом центре. Клуб был основан в 2004 году. Президент регулярно участвует в заседаниях клуба и делает там программные заявления. Предыдущее выступление Путина заняло более трех часов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили на вопрос о точных сроках завершения частичной мобилизации
Лукашенко высказался о «своих людях» на Украине
Очередная азиатская страна захотела принимать карты «Мир»
В России стало больше граждан с двумя кредитами
Почти восемь миллионов британцев испытали трудности с оплатой электричества
Стали известны подробности состояния раненных при обстреле в Херсоне журналистов
Названа дата презентации нового бомбардировщика ВВС США
Российские войска отразили наступление ВСУ на запорожском направлении
Самая богатая женщина России призналась в отсутствии бриллиантов и люкса
В Москве перед судом предстанут серийные убийцы пенсионеров
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.