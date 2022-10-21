В Кремле анонсировали выступление Путина на заседании клуба «Валдай»

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что президент поучаствует в заседании клуба «Валдай»

Президент России Владимир Путин примет участие в заседании клуба «Валдай». Выступление главы государства анонсировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Песков отметил, что президент поучаствует в пленарном заседании Валдайского клуба 27 октября. Другие же мероприятия в Кремле анонсировать не стали.

«Валдай, да, действительно, 27 числа будет», — заявил представитель Путина.

«Валдай» — международный дискуссионный клуб при одноименном экспертно-аналитическом центре. Клуб был основан в 2004 году. Президент регулярно участвует в заседаниях клуба и делает там программные заявления. Предыдущее выступление Путина заняло более трех часов.