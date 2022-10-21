Судоходство на Керченской паромной переправе восстановили

Росморречфлот сообщил о восстановлении судоходства на Керченской паромной переправе

Судоходство на Керченской паромной переправе восстановлено после приостановки из-за неблагоприятных условий. Об этом сообщили в Росморречфлоте, передает ТАСС.

О приостановке работы переправы сообщалось 15 октября. Тогда заявляли, что переправа временно не функционирует из-за неблагоприятных метеоусловий — в регионе тогда наблюдался сильный ветер.

Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. Там взорвался грузовой автомобиль, из-за чего частично обрушились два автомобильных пролета моста, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. По последним данным, при взрыве погибли четыре человека, один из них оказался судьей Арбитражного суда Москвы.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому работы по восстановлению моста будут завершены не позднее 1 июля 2023 года. Исполнителем назначена компания «Нижнеангарсктрансстрой». В свою очередь, замглавы Росморречфлота Константин Анисимов заявил, что паромы в Крыму будут работать после восстановления моста.