Появились подробности драки Чимаева и брата Нурмагомедова на турнире UFC

Появились подробности драки Хамзата Чимаева и Абубакара Нурмагомедова на турнире UFC

Появились подробности драки между шведским бойцом смешанного стиля (ММА) Хамзатом Чимаевым и россиянином Абубакаром Нурмагомедовым. Разговор спортсменов попало на видео, оно опубликовано в сообществе «БАЛДЕЙ ММА» во «ВКонтакте».

Нурмагомедову не понравилось, как швед с ним поздоровался, и он окликнул его. Чимаев вернулся к россиянину и заявил, что сделал так, как хочет. «Не будешь ты делать так, как хочешь», — ответил ему двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, после чего началась драка.

Потасовка произошла в зрительском зале после главного боя турнира UFC 280, в котором россиянин Ислам Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру и завоевал титул чемпиона организации в легком весе. Спортсменов пришлось разнимать охранникам.

Ранее Абубакар Нурмагомедов одержал победу над соотечественником Гаджи Омаргаджиевым единогласным решением судей.