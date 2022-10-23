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22:57, 23 октября 2022Спорт

Появились подробности драки Чимаева и брата Нурмагомедова на турнире UFC

Появились подробности драки Хамзата Чимаева и Абубакара Нурмагомедова на турнире UFC
Абубакар Нурмагомедов

Абубакар Нурмагомедов. Фото: Craig Kidwell-USA TODAY Sports / Reuters

Появились подробности драки между шведским бойцом смешанного стиля (ММА) Хамзатом Чимаевым и россиянином Абубакаром Нурмагомедовым. Разговор спортсменов попало на видео, оно опубликовано в сообществе «БАЛДЕЙ ММА» во «ВКонтакте».

Нурмагомедову не понравилось, как швед с ним поздоровался, и он окликнул его. Чимаев вернулся к россиянину и заявил, что сделал так, как хочет. «Не будешь ты делать так, как хочешь», — ответил ему двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, после чего началась драка.

Потасовка произошла в зрительском зале после главного боя турнира UFC 280, в котором россиянин Ислам Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру и завоевал титул чемпиона организации в легком весе. Спортсменов пришлось разнимать охранникам.

Ранее Абубакар Нурмагомедов одержал победу над соотечественником Гаджи Омаргаджиевым единогласным решением судей.

Дарья Коршунова
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