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09:05, 24 октября 2022Наука и техника

Выявлена польза миндаля для кишечного микробиома

The American Journal of Clinical Nutrition: 56 граммов миндаля улучшили работу кишечника

Фото: Nacho Fernandez / Unsplash

Команда специалистов из организации King's выявила пользу употребления миндаля для кишечного микробиома. Согласно результатам исследования, опубликованного в The American Journal of Clinical Nutrition, 56 граммов этого ореха в сутки улучшают работу кишечника.

В ходе исследования 87 здоровых добровольцев, которые ели меньше рекомендованного количества пищевых волокон и перекусывали типичными нездоровыми продуктами (например, шоколадом или чипсами), разделили на три группы. В первой привычные закуски попросили заменить на 56 граммов цельного миндаля в день, в другой на такое же количество молотого ореха, а контрольная группа ела энергетически сбалансированные кексы. Наблюдения длились четыре недели.

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Выяснилось, что у участников, включавших в свой ежедневный рацион миндаль, увеличился уровень масляной кислоты, ответственной за производительность клеток толстой кишки и регуляцию всасывания питательных веществ.

Авторы пришли к выводу, что потребление миндаля может способствовать метаболизму кишечных бактерий, оказывая впоследствии благотворное влияние на здоровье человека. Кроме того, исследователи отметили, что этот орех может помочь людям, страдающим запорами.

В октябре 2022 года сотрудники Центра медицинских наук Техасского университета доказали, что включение в диету рыбы и других источников омега-3 жирных кислот сохраняет здоровье мозга и совершенствует когнитивные функции в среднем возрасте.

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Елена Апазиди
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