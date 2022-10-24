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12:08, 24 октября 2022Спорт

Стала известна сумма гонорара Махачева за победу над Оливейрой

Чемпион UFC Ислам Махачев получил за победу над бразильцем Оливейрой миллион долларов
Ислам Махачев

Ислам Махачев. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Стала известна сумма призовых российского бойца смешанного стиля (ММА) Ислама Махачева за победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой. Об этом сообщает Totalsport.

Махачев заработал за этот поединок в общей сложности 1 032 000 долларов, среди которых 500 тысяч долларов — гарантированный гонорар, 350 тысяч — процент с продажи прав на телетрансляции (PPV), а остальная сумма — бонусы за победу, рекламу и статус боя «выступление вечера». Оливейра получил 1 292 000 долларов, потому что по контракту для него предусмотрены более крупный гонорар и процент PPV.

В ночь на 23 октября Махачев одержал победу над Оливейрой на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Россиянин победил соперника удушающим приемом и стал чемпионом организации в легком весе.

Махачев провел на профессиональном ринге 24 поединка, потерпел одно поражение и одержал 23 победы (из них 11 подряд). В активе Оливейры 43 боя в карьере, девять поражений и 33 победы. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Ксения Курашкина
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