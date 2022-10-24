Стала известна сумма гонорара Махачева за победу над Оливейрой

Чемпион UFC Ислам Махачев получил за победу над бразильцем Оливейрой миллион долларов

Стала известна сумма призовых российского бойца смешанного стиля (ММА) Ислама Махачева за победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой. Об этом сообщает Totalsport.

Махачев заработал за этот поединок в общей сложности 1 032 000 долларов, среди которых 500 тысяч долларов — гарантированный гонорар, 350 тысяч — процент с продажи прав на телетрансляции (PPV), а остальная сумма — бонусы за победу, рекламу и статус боя «выступление вечера». Оливейра получил 1 292 000 долларов, потому что по контракту для него предусмотрены более крупный гонорар и процент PPV.

В ночь на 23 октября Махачев одержал победу над Оливейрой на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Россиянин победил соперника удушающим приемом и стал чемпионом организации в легком весе.

Махачев провел на профессиональном ринге 24 поединка, потерпел одно поражение и одержал 23 победы (из них 11 подряд). В активе Оливейры 43 боя в карьере, девять поражений и 33 победы. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.