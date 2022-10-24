Оливейра потребовал реванша с Махачевым

Бразильский боец Чарльз Оливейра потребовал реванша с российским чемпионом UFC Махачевым

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Чарльз Оливейра потребовал реванша с россиянином Исламом Махачевым. Об этом он сообщил ТАСС.

«Я заслуживаю реванша, я даже его требую. Считаю, что в целом моя победная серия говорит о том, что я могу получить второй шанс», — заявил Оливейра. Он добавил, что хотел бы провести ответный поединок в Бразилии.

В ночь на 23 октября Махачев одержал победу над Оливейрой на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Россиянин победил соперника удушающим приемом и стал чемпионом организации в легком весе.

За карьеру 31-летний Махачев провел 24 поединка, потерпел одно поражение и одержал 23 победы (из них 11 подряд). В активе 33-летнего Оливейры 43 боя, девять поражений и 33 победы. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.