Захарова высказалась об оправдании журналиста Красовского

Захарова заявила, что не комментировала высказывания Красовского об украинских детях

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова назвала фейком видео, в котором она якобы пытается защитить и оправдать экс-журналиста RT Антона Красовского после его высказываний об украинских детях. Об этом она высказалась в беседе с изданием «Подъем».

По словам Захаровой, она не комментировала недавнюю ситуацию с заявлением Красовского. Тот фрагмент из интервью Владимиру Соловьеву, который распространяется в интернете, был записан за полтора месяца до инцидента с Красовским и не имеет к сегодняшней ситуации никакого отношения.

«Техника неновая: берут старое интервью, вырезают фрагмент и накладывают его на текущую ситуацию», — объяснила представитель российского МИД. Она добавила, что такая техника используется в рамках информационной войны. Также она посоветовала журналистам быть предельно аккуратным в проверке фактов и перепроверять цитаты.

О том, что телеканал Russia Today (RT) приостановил сотрудничество с Красовским, стало известно 24 октября. Поводом для этого послужили его высказывания о том, что нужно «топить детей». «Высказывание Антона Красовского дико и омерзительно. На данный момент я останавливаю наше сотрудничество, поскольку ни я, ни остальной коллектив RT не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь», — прокомментировала отстранение Антона Красовского главред RT Маргарита Симоньян.

Позже Красовский извинился за свои слова и заявил, что ему «по-настоящему неловко». «Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться», — сказал журналист. Вскоре после этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного управления ведомства проверить высказывания Антона Красовского.