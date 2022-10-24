Стало известно о гибели еще одного мобилизованного россиянина в зоне СВО

В администрации Полевского заявили о гибели 27-летнего мобилизованного в ходе спецоперации

Россиянин из города Полевской в Свердловской области, который был призван в рамках частичной мобилизации, погиб в ходе специальной военной операции. Об этом заявили в администрации города, пишет е1.ru.

Погибшему россиянину Максиму Изгагину было 27 лет. Его мобилизовали 27 сентября, сообщила родственница мужчины.

Коллега призывника назвала его светлым и надежным человеком. «Я всегда говорила, что с Максом я бы в разведку пошла, за спиной не спрячется и не бросит», — сказала она.

Впервые о гибели мобилизованных в ходе СВО российские власти сообщили 13 октября. Тогда стало известно о смерти пяти призывников из Челябинской области. Впоследствии в разных регионах стали появляться сообщения о гибели других россиян, попавших под частичную мобилизацию. В частности, 21 октября в администрации поселка Усть-Баргузин Баргузинского Бурятии заявили о гибели отца троих детей в зоне СВО, в этот день также сообщалось о смерти 44-летнего ветерана Чечни из Новосибирска.

Президент России Владимир Путин в ответ на информацию о гибели мобилизованных заявил, что призванные в рамках частичной мобилизации граждане уже могли принимать участие в военных действиях, поскольку успели пройти предусмотренную подготовку.