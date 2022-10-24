В компании Samsung заявили об отсутствии планов возобновлять экспорт в Россию

Компания Samsung заявила об отсутствии планов возобновлять экспорт в Россию. Такого решения не принималось, поставки по-прежнему приостановлены, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Возобновление поставок в Россию сочли возможным из-за сообщений о расширении штата Samsung в стране. Журналисты «Известий» заявили, что в московском офисе компании открыто 22 вакансии, хотя Samsung официально заявил о сворачивании бизнеса в России.

Представители компании пояснили, что информацию о вакантных позициях опубликовали «в рамках стандартного процесса найма с целью замены ушедших сотрудников».

Южнокорейская корпорация остановила экспорт в Россию в начале марта, сославшись на политические события и проблемы с логистикой. Тем не менее в конце апреля Минпромторг разрешил ввозить продукцию компании в рамках параллельного импорта. В июне завод Samsung по производству телевизоров под Калугой частично возобновил производство, однако только для экспорта в Казахстан, Киргизию, Узбекистан и другие зарубежные страны.