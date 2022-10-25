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19:40, 25 октября 2022Спорт

Стало известно условие получения Чимаевым титульного поединка UFC

Боец Хамзат Чимаев получит титульный поединок UFC, если победит Колби Ковингтона
Хамзат Чимаев

Хамзат Чимаев. Фото: Joe Camporeale-USA TODAY Sports / Reuters

Стало известно условие получения шведским бойцом смешанного стиля (MMA) чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым титульного поединка в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Его озвучили ТАСС в команде спортсмена.

Чимаев получит шанс подраться за чемпионский пояс в полусреднем весе при условии победы над американцем Колби Ковингтоном в претендентском поединке. Ожидается, что их схватка пройдет 18 марта 2023 года в Лондоне на турнире UFC 285.

Ранее глава UFC Дэйна Уайт заявил, что хочет перехода Чимаева в средний вес. «Больше никаких боев в промежуточном весе», — подчеркнул он.

11 сентября Чимаев должен был встретиться с американцем Нэйтом Диасом в главном бою турнира UFC 279. Однако швед провалил взвешивание и был заменен Тони Фергюсоном. В итоге Чимаев встретился с Кевином Холландом во втором по значимости поединке и одержал победу на третьей минуте боя.

Всего в активе Чимаева 12 побед и ни одного поражения. Чемпионом UFC в полусредней весовой категории является британец Леон Эдвардс.

Дарья Коршунова
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