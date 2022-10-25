Стало известно условие получения Чимаевым титульного поединка UFC

Боец Хамзат Чимаев получит титульный поединок UFC, если победит Колби Ковингтона

Стало известно условие получения шведским бойцом смешанного стиля (MMA) чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым титульного поединка в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Его озвучили ТАСС в команде спортсмена.

Чимаев получит шанс подраться за чемпионский пояс в полусреднем весе при условии победы над американцем Колби Ковингтоном в претендентском поединке. Ожидается, что их схватка пройдет 18 марта 2023 года в Лондоне на турнире UFC 285.

Ранее глава UFC Дэйна Уайт заявил, что хочет перехода Чимаева в средний вес. «Больше никаких боев в промежуточном весе», — подчеркнул он.

11 сентября Чимаев должен был встретиться с американцем Нэйтом Диасом в главном бою турнира UFC 279. Однако швед провалил взвешивание и был заменен Тони Фергюсоном. В итоге Чимаев встретился с Кевином Холландом во втором по значимости поединке и одержал победу на третьей минуте боя.

Всего в активе Чимаева 12 побед и ни одного поражения. Чемпионом UFC в полусредней весовой категории является британец Леон Эдвардс.

