Стало известно условие получения Чимаевым титульного поединка UFC
Стало известно условие получения шведским бойцом смешанного стиля (MMA) чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым титульного поединка в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Его озвучили ТАСС в команде спортсмена.
Чимаев получит шанс подраться за чемпионский пояс в полусреднем весе при условии победы над американцем Колби Ковингтоном в претендентском поединке. Ожидается, что их схватка пройдет 18 марта 2023 года в Лондоне на турнире UFC 285.
Ранее глава UFC Дэйна Уайт заявил, что хочет перехода Чимаева в средний вес. «Больше никаких боев в промежуточном весе», — подчеркнул он.
11 сентября Чимаев должен был встретиться с американцем Нэйтом Диасом в главном бою турнира UFC 279. Однако швед провалил взвешивание и был заменен Тони Фергюсоном. В итоге Чимаев встретился с Кевином Холландом во втором по значимости поединке и одержал победу на третьей минуте боя.
Всего в активе Чимаева 12 побед и ни одного поражения. Чемпионом UFC в полусредней весовой категории является британец Леон Эдвардс.